(mth) - Fentanyl wird als äußerst starkes Schmerzmittel eingesetzt, vor allem in der Krebstherapie und Palliativmedizin. Doch das vollsynthetische Opiat hat in den vergangenen Jahren zunehmend einen schlechten Ruf als illegales Rauschmittel bekommen.

In den USA begannen organisierte Verbrecherbanden vor rund elf Jahren damit den Schwarzmarkt mit dem gefährlichen Stoff zu überschwemmen - hergestellt in Drogenlabors in Mexico. Der Vorteil der Droge für die Produzenten liegt auf der Hand: da die Substanz rein synthetische hergestellt wird, entfällt der risikoreiche Anbau von Schlafmohn als Heroin-Rohstoff.

Mit zunehmender Verbreitung in den USA stieg auch die Zahl der Fentanyl-Opfer, denn das Super-Opiat ist rund 120 mal potenter als Heroin und dementsprechend schwierig zu dosieren. Schon bald gab es hunderte von Toten durch Überdosis, darunter Weltstars wie der Musiker Prince und der Schauspieler Philip Seymour-Hoffman.

Kaum Missbrauch in Luxemburg

In Luxemburg ist der Missbrauch von Fentanyl bisher kaum verbreitet, wie aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Gusty Graas (DP) an Gesundheitsministerin Lydia Mutsch (LSAP) hervorgeht, die am Montag veröffentlicht wurde.

Demnach wurde Fentanyl bisher nur sehr selten in Drogenproben gefunden, die regelmäßig im Staatslaboratorium analysiert werden.

Luxemburg verfügt über ein Frühwarn-Netzwerk, das sicherstellen soll, dass die Verfügbarkeit neuartiger Substanzen auf dem Schwarzmarkt möglichst zeitnah erkannt wird. Dazu werden von der Polizei sichergestellte Drogen, aber auch gebrauchte Injektionsspritzen analysiert.

Zudem werden Proben über das Projekt "Pipapo" beschafft, in dessen Rahmen Konsumenten ihre Substanzen anonym testen lassen können, ohne mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten.