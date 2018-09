Sie hatten einen unverkennbaren Modus Operandi: Sie bohrten Löcher in Fensterrahmen und das in Luxemburg, Belgien und im Großraum Trier. Und genau dort ging die Einbrecherbande der Polizei ins Netz.

Fensterbohrerbande festgenommen

Vor dieser Täterbande ist Luxemburg nun vorerst sicher.

In Zusammenarbeit mit ihren Kollegen aus Luxemburg und Belgien konnten Ermittler in Trier die zwei 40 und 44 Jahre alten Männer festnehmen. Einer von ihnen hält sich seit Längerem in Trier auf, der andere hat dort keinen Wohnsitz. Es wurde umfangreiches Beweismaterial, darunter auch Diebesgut, sichergestellt. Die beiden Tatverdächtigen kamen in Untersuchungshaft.



Das Tatmuster der Einbrecher bestand darin, ein oder mehrere Löcher in Fenster- oder Türrahmen zu bohren, um so an den Schließmechanismus zu gelangen. Zumeist schlugen die Täter nachts zu.