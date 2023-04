In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um dubiose Jobinserate.

Gazettchen

Felix, der Taxifahrer

Irina FIGUT Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um dubiose Jobinserate.

„Guten Tag, wir haben eine Stelle bei uns in der Metzgerei. Sind Sie interessiert?“ Unsere Familie ist in den vergangenen Wochen regelrecht zum Opfer von dubiosen Anrufen geworden. „Sind Sie Felix, der Taxifahrer?“, hörten wir ein anderes Mal aus dem Handy. Oder: „Haben Sie Erfahrung im Vertrieb von Fotovoltaikanlagen?“ Mal klingelte das Mobiltelefon früh am Morgen, mal spät in der Nacht. Es waren Anrufer, die uns völlig fremd waren: aus München, Berlin oder dem Rheinland.

Jemand hat mit Absicht unsere Handynummer im Internet angegeben.

Sie alle wollten uns Jobs anbieten und erzählten von einem uns unbekannten Inserat im Internet. Ein gewisser Felix, der die Handynummer meines Mannes angegeben hatte, suchte nach Arbeit. Vielleicht habe sich jetzt jemand verwählt, dachten wir, als die Anrufserie losging. Schließlich reicht häufig nur eine einzige Zahl, um fälschlicherweise in der fremden Telefonleitung zu landen. Danach vermuteten wir, dass die Person, die offenbar ein Stellengesuch aufgegeben hatte, sich bei der Angabe geirrt hatte.

Als sich die Anrufe wiederholten, war uns klar: Jemand hat mit Absicht unsere Handynummer im Internet angegeben. Dabei war die Absicht offenbar nicht gut. Denn auch Mobilfunknummern gehören zu besonders sensiblen persönlichen Informationen, die nicht an Fremde weitergegeben werden sollten. Laut Experten sind Handynummern genauso lukrativ wie Passwörter.



Mit den Nummern können Kriminelle Schaden anrichten und Daten stehlen. In der Vergangenheit waren Fälle von größeren Leaks in den sozialen Netzwerken bekannt, bei denen Hunderte Millionen Telefonnummern frei zugänglich im Internet lagen und damit verschiedene Arten von digitalen Angriffen gestartet wurden. Wir haben jedenfalls nach diesem Vorfall die nötigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen.



