Feiern in Rot, Weiß, Blau

Am Vorabend des Nationalfeiertags schmückten sich die Hauptstadt und ihre Besucher in Rot, Weiß und Blau. Die schönsten Fotos.

Am Vorabend des Nationalfeiertages zieht es Jahr für Jahr tausende Menschen in die Hauptstadt. Um den Großherzog und das Land zu ehren, aber auch um zu feiern.

(SH) - Flaggen, Fähnchen oder Blumen, das alles in den Nationalfarben. Am Vorabend des Nationalfeiertags schmückten sich die Hauptstadt und ihre Besucher in Rot, Weiß und Blau.



Bereits am Nachmittag hatten sich zur Wachablösung vor dem großherzoglichen Palast zahlreiche Schaulustige in der Oberstadt eingefunden. Ein besonderes Highlight stellt Jahr für Jahr jedoch auch der Fackelzug dar.

Ab 21 Uhr reihten sich die Mitglieder der unterschiedlichsten Vereine der Stadt Luxemburg auf, um begleitet von der Militärmusik durch die Straßen der Hauptstadt - und an der großherzoglichen Familie vorbei - zu ziehen ...