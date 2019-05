Feierlicher Auftakt der Muttergottesoktave

Gläubige und Pilger trotzten am Samstag Wind und Wetter, um gemeinsam vor und in der Kathedrale von Luxemburg den Auftakt der zweiwöchigen Oktave zu feiern. Ein Überblick in Bildern.

Gläubige und Pilger trotzten am Samstag Wind und Wetter, um gemeinsam vor und in der Kathedrale von Luxemburg den Auftakt der zweiwöchigen Oktave zu feiern. Ein Überblick in Bildern.

(sas) - Obwohl der Himmel wolkenverhangen war, wollten zahlreiche Gläubige und Pilger es sich am Samstag nicht nehmen lassen, gemeinsam den ersten Tag der Muttergottesoktave in Luxemburg zu verbringen. Diese begann mit der traditionellen Eröffnungsandacht am Nachmittag.



23 Viele Gläubige fanden am Samstag den Weg in die Hauptstadt, um gemeinsam den Auftakt zur Muttergottesoktave zu feiern. Foto: Anouk Antony

um weitere Bilder zu sehen. Viele Gläubige fanden am Samstag den Weg in die Hauptstadt, um gemeinsam den Auftakt zur Muttergottesoktave zu feiern. Foto: Anouk Antony Tapfer trotzten die Besucher dem Regen. Foto: Anouk Antony Wind und Wetter konnten den Pilgern die gute Laune nicht verderben. Foto: Anouk Antony Die Oktave begann mit der traditionellen Eröffnungsandacht um 16 Uhr am Samstag. Foto: Anouk Antony Auch mehr als dreieinhalb Jahrhunderte nach ihren Anfängen, ist die Muttergottesoktave ein fester Bestandteil des kirchlichen Lebens in Luxemburg. Foto: Anouk Antony Im Mariendom, dem National-Heiligtum Luxemburgs, fanden Gläubige und Pilger Schutz vor dem schlechten Wetter. Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Die Marienstatue ist aus Lindenholz geschnitz und stammt wahrscheinlich aus Montaigu in Belgien. Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Die Muttergottesoktave wird am dritten Oktavsonntag mit einer Schlussprozession durch die Straßen der Innenstadt enden. Foto: Anouk Antony

Die Pilgerfahrt zu Ehren der Schutzheiligen von Luxemburg endet am 26. Mai. Alle Informationen rund um die Oktave gibt es hier.