FC Mühlenbach: Alkoholverbot bereitet Stadt keine Sorgen

Sophie HERMES Aus religiösen Gründen bietet der FC Millebach Zuschauern nur Alkoholfreies und Halal-Fleisch an. Die Stadt Luxemburg spricht von einer unglücklichen Aussage, will sich aber nicht in die Vereins-Interna einmischen.

Ein kühles Bier und eine Grillwurst: Für viele Fußballfans zählt dies zu einem Stadionbesuch fast genauso dazu wie der Sport an sich. Wer jedoch ein Heimspiel des FC Mühlenbach in der höchsten Spielklasse im nationalen Fußball besucht, muss hierauf verzichten. Denn dort wird nur alkoholfreies Bier und Halal-Fleisch serviert. Bei einigen Fußballanhängern hatte dies zum Auftakt der Saison für Unmut gesorgt, dies vor allem, weil die Verantwortlichen des Vereins hierfür religiöse Gründe angegeben hatten.

Die Stadt Luxemburg, Eigentümer des Grundstücks und des Spielfeldes, sieht an dem Umstand, dass beim FC Mühlenbach weder Bier noch Schweinefleisch verkauft wird, kein Problem. „Wenn sie dies nicht anbieten wollen, ist dies ihre Freiheit“, erklärt Simone Beissel, Sportschöffin der Stadt Luxemburg, und fährt fort: „Wir mischen uns nicht in die Interna von unseren Vereinen ein, solange sie nicht gegen die öffentliche Ordnung verstoßen.“ Dies sei auch bei fast 170 Sportvereinen und 130 kulturellen Vereinigen auf dem Gebiet der Stadt überhaupt nicht möglich.

Auch der Fußballverband sieht keinen Handlungsbedarf.

„Jetzt wird es thematisiert“

Dass der FC Mühlenbach, dessen Verantwortliche enge Verbindungen nach Serbien haben und dem Islam angehören, an ihrer Spielstätte keinen Alkohol und kein Schweinefleisch verkaufen, sei laut Beissel zudem nicht neu. Dies sei bereits der Fall, seit die derzeitigen Verantwortlichen den Club übernommen haben.

In den vergangenen Jahren habe der Verein jedoch nicht der höchsten Spielklasse angehört und deshalb sei fast niemandem aufgefallen, dass es in Mühlenbach weder Alkohol noch Schweinefleisch gibt. „Jetzt aber weiß es auf einmal jeder und es wird thematisiert“, so die Sportschöffin weiter.

Beissel sagt aber auch, dass es unglücklich gewesen sei, dass die Vereinsverantwortlichen in einem Interview erklärt hätten, dass das Alkoholverbot auf religiösen Gründen beruhe. „Hätten sie von Sicherheitsgründen gesprochen, hätte wohl niemand etwas zu beanstanden gehabt“, erklärt sie.

Bisher sei die Zusammenarbeit mit dem FC Mühlenbach stets reibungslos verlaufen. „Wir hatten nie ein Problem mit den Verantwortlichen. Sie haben sich immer selbst um alles gekümmert und niemand hat sich bei uns beschwert“, sagt Simone Beissel.

Sollte es in Zukunft jedoch, wie in verschiedenen Medien angekündigt, beim Eingang zu Kontrollen kommen – auch um sicherzustellen, dass kein Besucher Alkohol mit ins Stadion bringt –, könnte sich dies ändern. Wohl ist sich die Stadt Luxemburg bewusst, dass Wurfgeschosse an Spielstätten untersagt sind – und dass Glasflaschen und Getränkedosen als solche angesehen werden können. Aber: „Der Verein ist nicht Eigentümer der Sportstätten und darf demnach dort eigentlich keine Leibeskontrollen durchführen“, sagt die Sportschöffin.

Ein Treffen zwischen den Vereinsverantwortlichen und Vertretern der Stadt Luxemburg soll nun hier Klarheit schaffen.

