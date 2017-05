(NiM) - Der 9. Mai 1971 ist einer der bedeutendsten Daten in der Geschichte des FC Etzella, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert. Damals machte der Traditionsverein aus Ettelbrück nämlich den erstmaligen Aufstieg in die höchste Division des Luxemburger Fußballs mit einem 4:3-Heimsieg gegen US Düdelingen perfekt.

Stürmer John Grettnich, der diese Zeit des FC Etzella mit seinen vielen Toren besonders prägte und auch im entscheidenden Spiel gegen US Düdelingen zwei Treffer beisteuerte, erinnert sich noch sehr gut: „Nachdem wir wenige Minuten nach der Halbzeitpause mit 0:1 in Rückstand geraten waren, konnten wir in kürzester Zeit mit 4:1 in Führung gehen ...