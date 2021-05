Trotz Corona haben an Christi-Himmelfahrt Hunderte Pilger den Weg nach Wiltz gefunden. Grund ist auch das besondere Datum.

Fatima-Wallfahrt trotzt Pandemie

Christi-Himmelfahrt ist für viele, vor allem portugiesischstämmige, Gläubige in Luxemburg einer der wichtigsten Tage des Jahres; aus dem ganzen Großherzogtum strömen Pilger nach Wiltz, um zu Unserer Lieben Frau von Fatima zu beten. Wegen der Corona-Pandemie konnte die Prozession mit über 15.000 Teilnehmern in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge nicht stattfinden. Dabei fiel Christi-Himmelfahrt 2021 auf den 13. Mai, den Tag der ersten Marienerscheinungen von Fatima.

9 Vor der Corona-Pandemie hatte sich die Tradition etabliert, dass, wie an Christi-Himmelfahrt 2019, Pilger im Heiderscheidergrund campieren und gemeinsam feiern. Foto: Lex Kleren/LW-Archiv

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Vor der Corona-Pandemie hatte sich die Tradition etabliert, dass, wie an Christi-Himmelfahrt 2019, Pilger im Heiderscheidergrund campieren und gemeinsam feiern. Foto: Lex Kleren/LW-Archiv 2021 ist im Heiderscheidergrund von Feierstimmung keine Spur. Nur hier und da sieht man einige wenige Pilger am Straßenrand, für den Rest herrscht eine idyllische Ruhe. Foto: Claude Wildeshausen Am Tag der Fatima-Wallfahrt platzt die Dekanatskirche in Niederwiltz normalerweise aus allen Nähten. Auch das Jahr 2019 machte da keine Ausnahme. Foto: Lex Kleren/LW-Archiv Masken statt Massen: Die Pilger tragen einen Mundschutz, halten Abstand und betreten die Kirche nur in kleinen Gruppen. Das bedeutet aber nicht, dass das religiöse Erlebnis für den Einzelnen weniger intensiv ist. Foto: Claude Windeshausen Trotz Corona fanden Hunderte Pilger den Weg in die Dekanatskirche nach Niederwiltz. Foto: Claude Windeshausen Aus heutiger Sicht wirken die Bilder aus 2019 wie aus einer komplett anderen Zeit: Das Gnadenbild Unserer Lieben Frau von Fatima wird in einer Prozession von der Kirche in Niederwiltz zum Sanktuarium Op Baessent getragen. Foto: Lex Kleren/LW-Archiv Zwei Jahre später am selben Ort zur selben Tageszeit. Der Prozessionszug hat dem Individualverkehr Platz gemacht. Foto: Claude Windeshausen Am Sanktuarium herrschte 2021 noch am meisten Normalität. Hunderte Gläubige verharrten kurz vor dem Heiligenschrein, legten Blumen ab und entzündeten Kerzen. Foto: Claude Windeshausen Vor dem Sanktorium Op Baessent wehen die portugiesische, die europäische und die luxemburgische Flagge. Foto: Claude Windeshausen

1917 soll die Gottesmutter Maria an diesem Datum drei Hirtenkindern in der portugiesischen Kleinstadt nördlich von Lissabon erschienen sein. Angeblich wiederholte sich dieses Ereignis während eines halben Jahres immer am 13. Tag des jeweiligen Monats. Am 13. Juli übermittelte Maria den Kindern zudem drei Geheimnisse. Die Erscheinungen sollen mit einem Sonnenwunder, bei dem Zehntausende Schaulustige problemlos in die Sonne schauen konnten, während diese sich wie ein Feuerrad drehte, am 13. Oktober ihr Ende gefunden haben.

600 Pilger bis 14 Uhr

Wohl auch wegen des bedeutungsschwangeren Datums fanden am Donnerstag trotz sanitärer Beschränkungen zahlreiche Menschen den Weg in die Dekanatskirche von Niederwiltz und zum Sanktuarium Op Baessent, um eine Kerze anzuzünden und ihre Gebete direkt an die Muttergottes zu richten. „Bislang waren es etwa 600“, antwortet Hélène Neissen von der Pfarrei Wiltz gegen 14 Uhr auf die Frage, wie viele Pilger bis dahin die Kirche besucht haben.

Dabei verteilten sich die Pilger auf viele kleine Gruppen und beim Betreten des Gotteshauses musste man sich die Hände mit Desinfektionsmittel behandeln lassen. Um 20 Uhr wurde zudem ein Rosenkranz zelebriert.

