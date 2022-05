Die traditionelle Prozession fiel auch 2022 aus. Einige Gläubige nutzten den Feiertag trotzdem für eine Visite bei „Unserer Lieben Frau von Fatima“.

Christi Himmelfahrt

Fatima-Wallfahrt in Wiltz erneut im kleinen Rahmen

(LW) – Bereits das dritte Jahr in Folge konnte die traditionelle Fatima-Prozession in Wiltz an Christi Himmelfahrt nicht wie gewohnt stattfinden. Die Organisatoren zogen es vor, auch 2022 auf Nummer sicher zu gehen. Es wäre „unverantwortlich“ gewesen, eine Veranstaltung zu organisieren, während das Covid-19-Virus noch zirkuliere, hieß es im Vorfeld.

Vereinzelte Pilgerreisen zum Sanktuarium Op Baessent hoch über Wiltz, wo sich das Denkmal Unserer Lieben Frau von Fatima befindet, waren jedoch erlaubt. Mehrere Gläubige begaben sich am Donnerstag dorthin, um der Muttergottes ihre Aufwartung zu machen, und hielten auch das übliche Picknick ab.

Viele Gläubige kamen am Feiertag nach Wiltz, um Unserer Lieben Frau von Fatima zu huldigen. Foto: Luc Deflorenne

Die Prozession zum Denkmal Unserer Lieben Frau von Fatima ist die größte religiöse Veranstaltung in Luxemburg, an der jährlich etwa 20.000 Gläubige teilnehmen, von denen die meisten Portugiesen sind. Aber auch Luxemburger und Kapverdier pilgern zu der Wallfahrtsstätte.



