FatBetty.Run: Laufend durch die Hauptstadt

Ob Hitze, Hagel oder Schnee: Die Läufer des FatBetty.Run hält nichts davon ab, jeden Donnerstag ihre Runde durch die Hauptstadt zu drehen. Dies seit mittlerweile einem Jahr.

Donnerstagabend, 18.30 Uhr. Beim Independent Café in der Hauptstadt treffen die ersten Menschen in Sportkleidung ein. Ein paar Minuten später werden es um die 30 sein. Sie tragen allerdings nicht das neueste Szeneoutfit, in dem sie nun feiern wollen, sondern machen sich auf zum Laufen. FatBetty.Run heißt das Event, das für viele von ihnen zu einem festen Termin am Donnerstagabend geworden ist.

Dabei handelt es sich um einen Lauftreff, der vor einem Jahr von Stéphane di Carlo, Guido Kröger, Yves Mentz und Dan Thuy ins Leben gerufen wurde ...