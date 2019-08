Wenn Guy Laroche nicht gerade die nächste Auflage der "Vintage Cars" in Steinfort mitplant, sind die Chancen groß, dass er in seiner Werkstatt an einem Motorrad schraubt.

Fasziniert von Oldtimern auf zwei Rädern

Nicolas ANEN

Wenn Guy Laroche (57) an einem seiner Oldtimermotorräder herumtüftelt, dann sollte man ihn am besten nicht dabei stören. „Ich fange morgens an und arbeite den ganzen Tag lang. Ich denke an nichts anderes, es ist fast wie eine Trance. Sogar das Essen vergesse ich“, sagt er und lacht. Dabei steht er lässig in seiner Werkstatt, die er sich im Erdgeschoss seines Hauses in Steinfort eingerichtet hat ...