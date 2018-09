Sehr zufrieden zeigt sich Luxtram in ihrer Bilanz zur Schueberfouer. Zwischen dem 23. August und dem 11. September habe man insgesamt 490.000 Passagiere mit der Straßenbahn zur Fouer befördert, heißt es in einer Pressemitteilung.

Fast 500.000 Fouer-Besucher in der Tram

Die Tram war während der Schueberfouer für viele Besucher das Transportmittel ihrer Wahl.

(str) - Sehr zufrieden zeigt sich Luxtram in ihrer Bilanz zur Schueberfouer. Zwischen dem 23. August und dem 11. September habe man insgesamt 490.000 Passagiere mit der Straßenbahn zur Fouer befördert, heißt es in einer Pressemitteilung.



Noch sind nicht alle an Bord Einer Umfrage zufolge sind nur 44 Prozent der Luxemburger schon mit der Tram gefahren. Allerdings zeigen diese sich damit aber sehr zufrieden.

An den Wochenenden seien jeweils bis zu 40.000 Menschen mit der Tram zum Glacis gefahren. Anlässlich der Schueberfouer habe man auch die Betriebszeiten ausgedehnt, hebt Luxtram nochmals hervor. So sei die Tram von Sonntag bis Donnerstag bis 1.30 Uhr in der Nacht gefahren, freitags und samstags gar bis 2.30 Uhr.