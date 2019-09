Wie das Bildungsministerium am Donnerstag mitteilte, drücken von Montag an fast 3.000 Schüler mehr die Schulbank als noch im Schuljahr 2018/2019.

Fast 150.000 Schüler bei der Rentrée 2019

Es ist wieder so weit: Die Rentrée steht vor der Tür. Für viele Kinder und Jugendliche in Luxemburg beginnt am Montag der Schulalltag. Wie das Bildungsministerium am Donnerstag mitteilte, werden zum Schulbeginn in der kommenden Woche insgesamt 149.317 Schüler erwartet.

Rund 2.600 mehr also noch im Schuljahr davor, denn: 2018/2019 nahmen landesweit 146.728 Kinder am Schulunterricht teil.

Mehr Grundschüler als Sekundarschüler

In die Grundschule müssen in diesem Jahr denn auch 57.217 Kinder - davon 50.802 in eine öffentliche und 6.415 in eine private Schule wie unter anderem die École privée Notre-Dame (329 Schüler) oder die Europaschule (2342 Schüler).

Für insgesamt 5.195 Teenies beginnt ab nächster Woche dann aber eine ganz neue Lebensetappe: Sie verlassen den Enseignement fondamental, um in eine 7èmes-Klasse in eines der landesweiten Lyzeen eingeschult zu werden.

Insgesamt müssen im kommenden Schuljahr 48.091 Jugendliche die Schulbank im Enseignement secondaire drücken. Davon kommen 9.802 Schüler in eine private Sekundarschule wie unter anderem der Lycée Vauban (2518 Schüler). 38.289 junge Menschen besuchen künftig den Unterricht in einem öffentlichen Gebäude.

Mehr Lehrerinnen in der Grundschule

Das Bildungsministerium veröffentlichte außerdem noch die Zahlen bezüglich des Lehrpersonals, das im kommenden Schuljahr an einer der landesweit öffentlichen Schulen lehren wird: Für die Grundschulen sind das insgesamt 6335 Lehrer - davon fast 80 Prozent Frauen.

Im Enseignement secondaire public unterrichten ab nächster Woche 4474 Lehrerinnen und Lehrer - davon 53,7 Prozent Frauen und 46,3 Prozent Männer.