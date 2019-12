Fast 15 Grad Mitte Dezember: Wärmerekord in Luxemburg

Meteolux meldete am Dienstagnachmittag eine Temperatur von 14,7 Grad Celsius. Einen derart warmen Dezember-Tag erlebte das Großherzogtum zuletzt vor 66 Jahren.

(jt) - Frühlingsgefühle kurz vor Weihnachten: Mit knapp 15 Grad ist in Luxemburg ein neuer Temperaturrekord an einem Dezember-Tag erreicht worden. Der Spitzenwert von 14,7 Grad wurde am Dienstag um kurz nach 14 Uhr am Flughafen Findel gemessen, wie ein Sprecher des staatlichen Wetterdienstes Meteolux am Mittwoch bestätigte.

Ähnlich warm war es im vorweihnachtlichen Luxemburg des Jahres 1953: Am 4. Dezember 1953 notierten die Meteorologen den Wert von 14,6 Grad in ihre Bücher. Der bisherige Rekordwert ist nun aber passé.

Grund für die aktuell milden Temperaturen sind warme Luftmassen, die von Afrika über Europa in Richtung Norden ziehen. In den nächsten Tagen sind temperaturtechnisch keine großartigen Veränderungen zu erwarten: Noch Mittwoch und Donnerstag zeigt sich das Wetter bei 10 bis 12 Grad plus von seiner sonnigen Seite. Von Freitag bis Sonntag steht allerdings wieder das seit Wochen bekannte Schmuddelwetter mit Regen und dichter Bewölkung auf dem Programm. Die Temperaturen bewegen sich dann tagsüber zwischen 3 und 7 Grad. An den Weihnachtsfeiertagen könnte es hingegen wieder etwas kälter in Luxemburg werden.

