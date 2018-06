Am 10. Juni feiern die Portugiesen ihren Nationalfeiertag. 96.544 könnten das in Luxemburg tun, denn so viele leben im Großherzogtum.

Fast 100.000 Portugiesen in Luxemburg

(SCH) - Das Statistikamt STATEC hat eine Reihe über die verschiedenen Einwohner Luxemburgs gestartet. Nach den Italienern sind nun passend zum portugiesischen Nationalfeiertag am 10. Juni die Zahlen für die hier lebenden Portugiesen erschienen.

Anfang des Jahres lebten in Luxemburg 96.544 Portugiesen, was 16 Prozent der Bevölkerung entspricht. Vor fast 50 Jahren, 1970, waren es gerade mal 1,7 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl jedoch um etwa 200 Personen leicht gesunken: 2017 hatte sie mit 96.779 ihren Spitzenwert erreicht.

Nur sieben Prozent 65 und älter



Was das Alter der Portugiesen in Luxemburg betrifft, so liegt der Durchschnitt bei 36,7 Jahren. Für die Luxemburger liegt er bei 41,6. Nur etwas mehr als sieben Prozent der Portugiesen sind 65 oder älter.

Blickt man auf den Geburtsort, so sind von den Portugiesen, die heute in Luxemburg wohnen, etwas mehr als 2/3 in Portugal geboren, jeder fünfte in Luxemburg. Die hier Geborenen sind tendenziell jünger.

Ungleichmäßige Verteilung im Land



Mehrheitlich wohnt die portugiesische Bevölkerung im Nord-Osten und im Süden des Landes. Spitzenreiter sind Larochette, wo etwa 44 Prozent der Bevölkerung portugiesisch sind, Differdange (35 Prozent) und Esch-sur-Alzette (32,7 Prozent).



Einer Geburtenrate von 817 portugiesischen Babys 2017 stehen 214 Verstorbene entgegen. Die Zahl der Geburten ist leicht rückläufig, 2010 waren es noch 1.106.



Was die Staatsangehörigkeit anbelangt, so wurden Anfang des Jahres 7.502 Personen gezählt, die neben der Luxemburgischen auch die Portugiesische Staatsbürgerschaft haben.