Schön bunt ging es am Samstag beim Color Run beim Echternacher See zu. Gewinnen tut bei diesem Rennen nicht der Schnellste, sondern der Farbigste.

Lokales 88

Farbig, farbiger, Color Run

Schön bunt ging es am Samstag beim Color Run beim Echternacher See zu. Gewinnen tut bei diesem Rennen nicht der Schnellste, sondern der Farbigste.

(asc) - Bei hochsommerlichen Witterungsbedingungen ging am Samstag am Echternacher See die siebte Auflage des „buntesten, lustigsten und verrücktesten“ Color Run über die Bühne.

Zur Mittagsstunde wurden die Läufer im 30-Minuten-Takt in einem Wellenstart von je 300 Personen auf die Strecke geschickt. Diese führte auf fünf Kilometern durch das Naherholungsgebiet im Ortseingang der Abteistadt.

Der Farbigste gewinnt

Anders wie bei herkömmlichen Laufveranstaltungen mussten die Teilnehmer diesmal jedoch nicht die Strecke am schnellsten bewältigen, sondern derjenige gewann, der das Ziel möglichst schmutzig passierte, sprich das meiste Farbpulver abbekommen hatte.

88 Ganz schön bunt ging es beim Color Run in Echternach zu. Foto: Viktor Wittal

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Ganz schön bunt ging es beim Color Run in Echternach zu. Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal Foto: Viktor Wittal

Damit die Farbschichten auch gut sichtbar waren, erhielten die Teilnehmer ehe sie sich auf den Weg machten vom Organisator ein weißes T-Shirt, das sie über ihre Sportkleidung streifen mussten. Unterwegs passierten sie dann vier Stationen, an denen sie von freiwilligen Helfern mit Farbpulver aus Maismehlbasis beworfen wurden.

Wer dabei noch nicht dreckig genug geworden war, konnte sich zusätzlich noch in diesen Farbzonen am Boden in den Farbpulverresten rollen.Nach dem Color Run sahen sich dann die Teilnehmer beim sogenannten Finisher Festival wieder, wo sie zur Musik von DJs tanzten und sich weiter amüsieren konnten.