Farbenfrohes Quiltfestival

Nico MULLER Seit Christhimmelfahrt und noch bis Sonntag geht im Kiischpelt das 8. Quiltfestival über die Bühne. Ein Event, das man nicht verpassen sollte.

An diesem Wochenende lohnt es sich, mal wieder im „Kiischpelt“ vorbeizuschauen, wo bereits seit Christhimmelfahrt das 8. internationale Quiltfestival läuft. In den vier Dörfern Pintsch, Wilwerwiltz, Lellingen und Enscheringen haben sich Kirchen, Kapellen, Scheunen, Gemeindesäle, Dorfcafés und Zelte in eine ebenso farbenfrohe wie lebendige Kunstgalerie verwandelt.

Rund 30 Künstler aus aller Welt, von Russland über Amerika bis nach Europa, stellen Quilt- und Patchworkarbeiten in einer ungeahnten Vielfalt aus. Die Organisatoren rechnen mit rund 2 000 Besuchern an den vier Ausstellungstagen.

Am Samstag ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 13 Euro. Gratis Parkplätze stehen überall zur Verfügung, und ein Buspendeldienst sorgt für den Transport zwischen den einzelnen Ausstellungen in den vier Dörfern.



