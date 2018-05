Nach einem Familiendrama in Saarbrücken mit zwei Toten und Verletzten sind nun weitere Hintergründe zum Täter und zu den Opfern bekannt.

Familiendrama mit zwei Toten in Saarbrücken: Weitere Details bekannt

Blutiges Ende einer Familienfeier: Ein Mann schießt um sich und tötet zwei Angehörige, unter anderem seinen eigenen Sohn.

(dpa/red) - Bei einem Familiendrama in Saarbrücken sind zwei Menschen getötet und zwei verletzt worden. Laut Polizei hatte ein 59-jähriger Mann am Samstag bei einer Feier in einem Haus um sich geschossen und zwei Männer getötet. Die Identität der Toten steht mittlerweile fest. Es handelt sich um den 35-jährigen Sohn und den 37 Jahre alten Schwiegersohn des Tatverdächtigen. Das berichtet die "Saarbrücker Zeitung".



Außerdem wurden zwei Frauen verletzt. Eine der beiden verletzten Frauen sei eine Tochter (30) des 59 Jahre alten mutmaßlichen Täters. „Es ist zu vermuten, dass sie die Ehefrau des getöteten Schwiegersohns ist“, sagte der Sprecher der Polizei. Gegen den Tatverdächtigen sei Untersuchungshaft erlassen worden.

Bereits nach der Tat am Samstag hatten die Ermittler mitgeteilt, dass es sich bei der zweiten Verletzten um die 60 Jahre alte Ehefrau des Verdächtigen handele. Inzwischen hätten die Ermittlung ergeben, dass die Ehe geschieden sei. Das getrennte Paar habe nicht mehr zusammen gewohnt. Die Trennung sei auch mit großer Wahrscheinlichkeit das Motiv der Tat. „Wir gehen davon aus, dass es ein Familiendrama war“, sagte der Sprecher der Polizei. „Der Hintergrund ist wohl im Verhältnis der Trennung zu suchen.“

Illegaler Waffenbesitz



Der 59-Jährige sei während einer Familienfeier in einem Einfamilienhaus aufgetaucht. Der Deutsche sei nicht eingeladen gewesen und habe „sofort angefangen, um sich zu schießen“, sagte der Sprecher der Polizei. „Die sichergestellte Pistole ist mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Tatwaffe.“ Der Mann habe die Schusswaffe illegal besessen. Wie oft abgedrückt wurde, müsse noch geklärt werden.

Der Mann war nach dem Schüssen im Stadtteil Fechingen vor dem Bungalow erschienen und hatte sich von den eintreffenden Polizisten widerstandslos festnehmen lassen. Nachbarn hatten am Samstagnachmittag über Notruf Schüsse in dem Einfamilienhaus gemeldet. In dem Haus waren zur Tatzeit laut Polizei noch andere Erwachsene sowie mehrere Kinder anwesend. Sie blieben unverletzt, standen aber unter Schock und wurden notfallpsychologisch versorgt.



Ein Anwohner hatte berichtet, die Gegend sei „ein ganz normales“ und relativ gutes Wohngebiet. Es gebe Ein- und Zweifamilienhäuser sowie drei Hochhäuser. „Es ist noch nie sowas vorgekommen“, sagte er.