(mth) - In einem Einfamilienhaus in der Rue d'Oetrange in Canach ist es am Montagnachmittag offenbar zu einem Familiendrama gekommen. Laut Polizei hat dort hat ein Mann zunächst eine Frau mit einem Messer am Hals verletzt, bevor er versuchte, sich selbst mit der Tatwaffe das Leben zu nehmen.

Nach der Messerattacke konnte die Frau sich offenbar in eine benachbarte Kneipe retten, um Hilfe zu rufen. Das Paar wurden in ein Krankenhaus gebracht, schwebt aber offenbar nicht in Lebensgefahr.

Die Polizei war vor Ort, um Spuren zu sichern. Die Staatsanwaltschaft hat eine Ermittlung angeordnet.