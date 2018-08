Am 24. Juli starb eine junge Frau bei einer Messerstecherei in Remich. Ihr gleichaltriger Lebenspartner befindet sich in Untersuchungshaft.

Familiendrama: Mann in Untersuchungshaft

(SH) - Vor genau einem Monat endete eine Messerstecherei in Remich für eine 22-jährige Frau tödlich. Der mutmaßliche Täter befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.



Dabei handelt es sich um den gleichaltrigen Lebenspartner des Opfers. Bereits am Tag nach dem Vorfall hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass es in der Wohnung in Remich zu einem Streit gekommen war. Dabei hatte der Mann die Frau mit einem Messer angegriffen. Obwohl Familienmitglieder Polizei und Notruf verständigten, kam für die Frau jede Hilfe zu spät. Der Mann wies ebenfalls Messerstiche auf. Der Staatsanwaltschaft zufolge soll er sich diese wohl selbst zugefügt haben.

Der Mann wurde in einem Krankenhaus notoperiert und Ende Juli von der Klinik aus in die Haftanstalt nach Schrassig gebracht, wo er weiterhin in Untersuchungshaft sitzt. Wie die Pressestelle der Justiz auf Nachfrage hin erklärte, wurde er zu dem Vorfall befragt und vom Untersuchungsrichter offiziell beschuldigt