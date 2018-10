Familiendrama in Trier: Zwei Schwerstverletzte

Am Sonntag fand die Polizei in einer Trierer Wohnung zwei Menschen mit lebensgefährlichen Schnittverletzungen. Weil es sich bei den beiden um Vater und Tochter handelt, gehen die Ermittler von einem Familiendrama aus.

(ots) - Am Sonntag um 17.13 Uhr informierte die Rettungsleitstelle Trier die Polizei über einen Noteinsatz in der Nikolausstraße im Stadtteil Trier-Süd. Vor Ort fanden die Beamten im Flur des Mehrfamilienhauses eine 35 Jahre alte Frau mit schweren Schnittverletzungen im Bereich des Halses. Nach Erstversorgung durch einen Notarzt wurde sie in ein Trierer Krankenhaus gebracht.

In der Wohnung fand die Polizei einen ebenfalls schwerverletzten 63 Jahre alten Mann mit einer Stichverletzung ...