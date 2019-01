Familienangelegenheit per Kopfstoß geregelt

In einem Prozess im Umfeld der "Eschsider"-Bande forderte die Staatsanwaltschaft am Dienstag eine Haftstrafe von sechs Monaten gegen einen Mann, der seinen eigenen Cousin mit einem Kopfstoß nieder gestreckt hatte.

(str) - Ein bisschen sei man schon Familie miteinander, sagte das Opfer am Dienstag in einem Prozess, um schwere Körperverletzung in einer Gaststätte in Esch/Alzette. Väterlicherseits. Der Täter sei ein entfernter Cousin.



Und dazu reichlich nachtragend, wie sich im Prozess vor der 13 ...