Bei einem schweren Unfall in der Nähe von Lentzweiler ist eine Familie verletzt worden. Die Mutter und ihr Kind mussten mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Familie bei Lentzweiler verletzt

Bei einem schweren Unfall in der Nähe von Lentzweiler ist eine Familie verletzt worden. Die Mutter und ihr Kind mussten mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

(vb) - Bei einem schweren Unfall in der Nähe von Lentzweiler ist eine Familie verletzt worden. Die Mutter und ihr Kind mussten mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 13.50 Uhr an der Kreuzung des CR332E mit der N18, als ein Fahrer die Vorfahrt missachtete. Zwei Fahrzeuge prallten aufeinander. Im Wagen, der auf der N18 fuhr, saß ein Ehepaar mit zwei Kindern. Ein Kind wurde per Rettungshelikopter zusammen mit der Mutter zum Krankenhaus geflogen. Der Vater und die zweite Tochter wurden per Ambulanz zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Wagens welche vom CR332E über die N18 in Richtung Boxhorn fahren wollte, erlitt einen Schock und wurde zur Kontrolle per Ambulanz ins Krankenhaus gebracht. Im Krankenhaus konnten bei allen Unfallopfern lebensgefährliche Verletzungen ausgeschlossen werden.