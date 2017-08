Von Jacques Ganser



Es ist nur ein weiteres Drama in einer langen Reihe von Geschichten, die Ausweisungen und erzwungene Rückkehr schreiben: Zwei albanische Geschwister, beide aus dem Escher LGE, sollen zurück in ihre Heimat geschickt werden.

Die Entscheidung sorgt für Aufruhr unter den Schülern des Gymnasiums. Eine Petition, die sich gegen die Ausweisung richtet, wurde von rund 60 der insgesamt 100 Gymnasiumslehrer unterzeichnet.



Perfekt integrierte Schüler



In einem Schreiben des Schülerkomitees des LGE wird die Annullierung des negativen Asylbescheides verlangt. Die Familie war vor fünf Jahren aus Albanien nach Luxemburg gezogen, sie habe sich in Zwischenzeit sehr gut integriert, die Geschwister seien exzellente Schüler und würden die drei offiziellen Sprachen unseres Landes beherrschen.

Die Familie habe Albanien aus Sicherheitsgründen verlassen, so der Wortlaut der Mitteilung. Die Eltern, die beide als Rechtsanwälte gearbeitet hätten, wären von kriminellen Banden in Albanien bedroht worden.

Um ihre finanzielle Existenz in Luxemburg abzusichern und niemandem zur Last zu fallen, sei der Vater per Touristen-Visa regelmäßig nach Albanien zurückgefahren, um dort seiner Arbeit nach zu gehen. Er habe deshalb auch keinen Antrag auf Asyl gestellt.

Die Wochenzeitung "Woxx" hatte vor zwei Wochen bereits von diesem Fall berichtet. Ein Lehrer der beiden albanischen Geschwister habe sich besonders für die Kinder eingesetzt. Im LGE sei eine Petitionsliste veröffentlicht worden, der Lehrer habe zudem das Gespräch mit den Immigrationsbehörden gesucht, er sei dort aber darauf hingewiesen worden, dass man nicht "allen Geschichten Glauben schenken sollte". Auch ein persönlicher Brief an die Großherzogin sei nur mit dem Hinweis beantwortet worden, man werde das Schreiben an das Außenministerium weiterreichen.



Vater tot aufgefunden



Im Juni dieses Jahres sei der Vater der Familie in Albanien tot in einem Hotelzimmer aufgefunden worden. Die albanische Polizei untersuche zurzeit den "verdächtigen" Todesfall.

Es sei klar, dass die Rückkehr der Familie nach Albanien ein enormes Risiko nach sich ziehe. Ein normales Leben in Albanien sei nicht mehr möglich, so das Schülerkomitee. Momentan hat die Familie eine letzte Einspruchsmöglichkeit vor dem Verwaltungsgericht, danach droht die definitive Ausweisung.

Auf Nachfrage hin erklärte Außen- und Immigrationsminister Jean Asselborn, dass er sich nicht zu einzelnen Fällen äußern könne. In diesem speziellen Fall sei die Familie bereits zweimal von der Justiz aufgefordert worden, das Land zu verlassen.



Immigrationsminister Asselborn: Schwieriger Fall



"Wir sind bereit, die Familie noch einmal im Ministerium zu empfangen, aber zum jetzigen Zeitpunkt weiß niemand, wo sie sich aufhält", so Asselborn. Laut dem Minister sei der Hintergrund der Affäre auch komplexer und schwieriger, als in der Öffentlichkeit dargestellt. " Ich habe aber vollstes Verständnis für die Sorgen und den Einsatz der Mitschüler im LGE ", so Asselborn.



Albanien gilt für die EU offiziell als sicheres Herkunftsland. Der Asylantrag eines Asylbewerbers aus einem solchen Land wird meist als "unbegründet" zurückgewiesen. Auch die luxemburgischen Immigrationsbehörden haben in der Vergangenheit bei Asylanträgen aus Albanien systematisch die rote Karte gezeigt.