Falschtanker vor Gericht

Wer an der Tankstelle zum falschen Kraftstoff greift, hat in der Regel ein Problem mit seinem Wagen. Zwei Männer führte solch eine Verwechslung nun jedoch vor Gericht. Sie wollten sich des Benzins in der Kanalisation entledigen.

(SH) - Ein Mann will seinen VW Beetle Anfang Januar vergangenen Jahres in Schifflingen volltanken. An der Zapfsäule greift er fälschlicherweise jedoch zum Benzin und nicht zum Diesel, den er eigentlich hätte verwenden müssen. In seiner Verzweiflung versucht der Mann, sich selbst zu helfen, pumpt den falschen Treibstoff mit einem Schlauch ab und lässt ihn in die Kanalisation fließen. Ein fataler Fehler, wegen dem sich der Mann nun vor Gericht verantworten musste.

„Dieses Vorgehen war nicht nur gefährlich, sondern auch extrem umweltschädlich“, belehrte der vorsitzende Richter den 42-jährigen Angeklagten und erklärte ihm, dass er sich an den Automobile Club oder eine Autogarage hätte wenden sollen.

Der Mann sah seinen Fehler ein. Er habe versucht, an der Tankstelle Hilfe zu bekommen, erklärte sein Anwalt. Allerdings sei der Chinese erst Ende 2017 nach Luxemburg gekommen und habe damals keine der offiziellen Landessprachen gesprochen. Deshalb habe es Kommunikationsprobleme gegeben. Sein Mandant sei aber bereit, für den Schaden aufzukommen.

Feuerwehreinsatz

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft beantragte eine angemessene Geldstrafe, forderte die Richter jedoch auch auf, den Mann dazu zu verurteilen, die Örtlichkeiten zu säubern und in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen, wenngleich dies in Zwischenzeit bereits passiert sei.

Die gleiche Strafe forderte er gegen einen Mann, der im April vergangenen Jahres auf dem Parkplatz des Sportzentrums Holleschbierg ein ähnliches Vergehen beging.

Auch er hatte zum falschen Kraftstoff gegriffen und einen Teil des Benzins in einen Gulli geschüttet. Wegen erhöhter Explosionsgefahr musste damals gar die Feuerwehr aus Hesperingen ausrücken. Das Schlimmste konnte am Ende jedoch verhindert werden.

Anders als der Chinese sah der Mann, der aus Vorderasien stammt, seinen Fehler jedoch nicht sofort ein. Dort, wo er herkomme, tue man das halt so, meinte er und fügte hinzu, dass es sich ja nur um eine sehr geringe Quantität an Treibstoff gehandelt habe.

Erst nachdem der vorsitzende Richter ihn belehrt hatte, wie gefährlich sein Vorgehen war, ganz gleich um wie viel Benzin es sich handelte, lenkte der Beschuldigte ein.

Beide Urteile ergehen am 22. Februar.

