Im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in Bonneweg wurde am Montagabend ein Mann festgenommen. Er hatte Werkzeug, Drogenutensilien und Falschgeld dabei.

Falschgeld und Einbruchswerkzeug - Festnahme

Im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in Bonneweg wurde am Montagabend ein Mann festgenommen. Er hatte Werkzeug, Drogenutensilien und Falschgeld dabei.

Einen verdächtigen Mann trafen Bewohner eines Einfamilienhauses in der hauptstädtischen Rue de Hespérange am Montagabend an. Als der Unbekannte die Flucht ergreifen wollte, hielten sie ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.



Ein Überprüfung des Mannes wurden Werkzeuge, Drogenutensilien und eine große Bargeldsumme sichergestellt. Dabei wurde scheinbar sehr schnell deutlich, dass es sich bei letztgenannter um Falschgeld handelte.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige festgenommen und einem Untersuchungsrichter vor geführt.