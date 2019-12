Zwischen dem 9. und dem 11. Dezember wurden in sieben EU-Mitgliedstaaten insgesamt 36 Wohnungen durchsucht. Elf Personen wurden daraufhin festgenommen.

Falschgeld aus dem Darknet: Durchsuchung auch in Luxemburg

Zwischen dem 9. und dem 11. Dezember wurden in sieben EU-Mitgliedstaaten insgesamt 36 Wohnungen durchsucht. Elf Personen wurden daraufhin festgenommen.

(SC/dpa/SH) - Zwischen dem 9. und dem 11. Dezember hat das europäische Polizeiamt Europol mehrere Durchsuchungen in insgesamt sieben EU-Mitgliedstaaten koordiniert - auch in Luxemburg.

Ermittler heben zweitgrößten Online-Marktplatz für illegale Waren aus Drogen, Spionageprogramme, gestohlene Daten - im Darknet kann man solche illegalen Waren kaufen.

Insgesamt wurden 36 Hausdurchsuchungen vorgenommen, 44 Verdächtige wurden vernommen. Elf von ihnen wurden daraufhin festgenommen. Bei den Durchsuchungen wurden unter anderem falsche Banknoten, Drogen, Waffen, Dopingmittel, illegal erworbene Medikamente, gefälschte Dokumente und virtuelle Währung sichergestellt.

Wie die Luxemburger Staatsanwaltschaft am Montag auf Nachfrage hin erklärte, kam es in Luxemburg zu einer Hausdurchsuchung. Diese sei insofern positiv ausgefallen, dass belastendes Material gefunden werden konnte.

Die meisten Hausdurchsuchungen gab es in Deutschland: In neun Bundesländern haben die Behörden 27 Wohnungen wegen des Verdachts der Falschgeldbeschaffung im Darknet durchsucht. In Deutschland wurde zudem eine illegale Dokument- und Wertpapierdruckerei ausgehoben. Neben Luxemburg und Deutschland wurden auch Wohnungen in Österreich, Frankreich, Griechenland, Irland und Spanien durchsucht.

Die großangelegte Europol-Razzia hatte ihren Ursprung in einer Hausdurchsuchung im Juli dieses Jahres, als die portugiesische Gerichtspolizei eine illegale Digitaldruckerei entdeckte. Fünf Verdächtige, mutmaßliche Hersteller und Verkäufer, wurden damals festgenommen. Ihnen wurde vorgeworfen, falsche 10- und 50 Euroscheine produziert und verbreitet zu haben - vor allem über das Darknet. Es war keine kleine Operation: Mehr als 26.000 Blüten wurden an Käufer in ganz Europa verschifft. Damit gilt die Gruppe als zweitgrößter bisher bekannter Falschgeldproduzent, der im Darknet agiert.

Nach der Razzia in Portugal ging Europol dann dazu über, die mutmaßlichen Käufer zu ermitteln. Demnach sollen 20 Verdächtige im Alter von 15 bis 59 Jahren auf illegalen Plattformen im Darknet Falschgeld erworben haben.

Bei den Durchsuchungen in Deutschland handelte es sich um eine gemeinsame Aktion der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität und des Bundeskriminalamts. Unter anderem wurden Falschgeld, Computer, Betäubungsmittel und gefälschte Ausweise sichergestellt.

Die Tatverdächtigen sollen sich das Falschgeld zwischen Dezember 2018 und Juli 2019 beschafft haben.