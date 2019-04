Falsches Fahndungsfoto - Polizei entschuldigt sich

Die Polizei suchte mit einem falschen Foto nach einer unbekannten Person, die im vergangenen November mit einer gestohlenen Kreditkarte Geld abhob.

(mth) - In einem Fall von Kreditkartendiebstahl bat die Polizei am Mittwoch um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zum mutmaßlichen Täter machen?

Am vergangenen 9. November wurde eine Frau gegen 11 Uhr morgens beim Bezahlen ihrer Einkäufe in einem Laden von einem unbekannten Mann angesprochen. Kurze Zeit später stellte sie fest, dass ihre Kreditkarte aus ihrer Handtasche entwendet worden war.

Der mutmaßliche Täter hob daraufhin an einem Geldautomaten im hauptstädtischen Viertel Merl eine hohe Geldsumme ab.

Wer Angaben bezüglich des mutmaßlichen Täters machen kann, soll sich an die Polizeidienststelle Porte de l'Ouest wenden unter der Telefonnummer : (+352) 24435 1000.

Anmerkung: Am Mittwoch wurden Fotos einer Person veröffentlicht, bei denen es sich laut der Polizei um den mutmaßlichen Täter handelte. Heute erreichte uns eine Berichtigung seitens der Polizei, in der sie angibt, ein falsches Fahndungsfoto versendet zu haben.

"Der Mann, welcher auf den Fotos abgebildet war, steht in keinem Zusammenhang mit der Tat. Wir nutzen diese Gelegenheit um uns bei der Person für entstandene Unannehmlichkeiten zu entschuldigen", so die großherzogliche Polizei am Donnerstag.