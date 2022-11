Zweimal hat ein Unbekannter in der Eifel Autos angehalten, ihre Fahrweise moniert und eine Verwarnung ausgesprochen. Aber warum?

Eifel

Falscher Polizist kontrolliert Autofahrer

Zweimal hat ein Unbekannter in der Eifel Autos angehalten, ihre Fahrweise moniert und eine Verwarnung ausgesprochen. Aber warum?

(C.) - Von falschen Polizisten hört man derzeit hauptsächlich im Zusammenhang mit Betrugsmaschen. Ohne finanziellen Schaden, dafür um so merkwürdiger verliefen zwei Zwischenfälle, die die Polizei Bitburg aus der Eifel berichtet:

Am 9. November kam es zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr zu einer Verkehrskontrolle auf der B 257, in Höhe der Abfahrt Niederweis. Hier wurde ein Verkehrsteilnehmer von einem blauen Hyundai angehalten, der mit einem Blaulicht am Armaturenbrett ausgestattet war. Als der Autofahrer das Blaulicht sah, hielt er umgehend an, weil er glaubte, es handele sich um ein Zivilfahrzeug der Polizei. Der Hyundai-Fahrer gab sich als Polizist „außer Dienst“ aus und führte eine Verkehrskontrolle durch. Er beanstandete die gefahrene Geschwindigkeit und sprach eine mündliche Verwarnung aus.

Am 11. November ereignete sich gegen 22 Uhr ein gleichgelagerter Fall auf der B 51, auf Höhe des Industriegebiets Bitburg. Hier wurde ebenfalls ein Verkehrsteilnehmer von dem blauen Hyundai durch das Blaulicht zum Anhalten bewegt. In diesem Fall saßen im Hyundai zwei Männer. Diese gaben sich ebenfalls als Polizeibeamte auf dem Weg zum Dienst aus. Auch hier wurde eine Kontrolle durchgeführt und eine entsprechende Beanstandung mündlich verwarnt.

Die Polizei Wittlich bittet um Hinweise: Wer kann sachdienliche Hinweise geben und hat die Kontrollen beobachtet? Wurden möglicherweise noch weitere Verkehrsteilnehmer von dem Hyundai angehalten und kontrolliert? Zeugen werden gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Bitburg unter 0049-6561-96850 in Verbindung zu setzen.

