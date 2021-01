Falscher Bombenalarm: Haftstrafe gefordert

Ein Kino, zwei Einkaufszentren und ein Baumarkt mussten 2017 wegen falschen Bombenalarms evakuiert werden. Dem Anrufer wurde nun der Prozess gemacht.

(SH) - „Hören Sie mich? Hören Sie mich gut?“ Mit diesen Worten begann ein Mann am 23. März 2017 kurz vor 18 Uhr ein Telefongespräch. Am anderen Ende der Leitung befand sich ein Mitarbeiter des Kinos in Kirchberg. Ihm erklärte der Anrufer, dass er im Namen des Islamischen Staats um 19 Uhr Bomben zünden werde, dies sowohl im Kino als auch im angrenzenden Einkaufszentrum. Dann verabschiedete er sich mit den Worten „Allah Akbar“.

Beide Gebäude wurden sofort evakuiert ...