(SH) - Weil er am 3. Mai 2016 gleich dreimal über den Polizeinotruf eine Bombe in einer Bankfiliale in Düdelingen gemeldet hatte, wurde ein mittlerweile 22-jähriger Mann am Donnerstag in erster Instanz zu einer Gefängnisstrafe von neun Monaten auf Bewährung verurteilt.



Der junge Mann hatte während der Verhandlung erklärt, er hätte Probleme mit der Bank gehabt und vermeiden wollen, dass seine Großmutter davon erfährt. Er habe jedoch nicht überlegt, welche Folgen sein Anruf bei der Polizei haben könnte. Eine Bombe konnte vor Ort nicht gefunden werden.



Die Berufungsfrist beträgt 40 Tage.

