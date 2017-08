(str) - Immer wieder sind auf Luxemburger Straßen Fahrzeuge aufgetaucht, deren Besitzer sich spaßeshalber am Design von echten Polizeiautos inspiriert haben. Ihr Tun war damals sicherlich kaum mehr als der Versuch, auf mehr oder weniger lustige Weise Aufmerksamkeit zu erregen und das gelang ihnen auch. Für kurze Zeit waren ihre Autos tatsächlich der Renner in sozialen Netzwerken. Was wohl weniger ihre Absicht war, ist dass sie auch für strengere Gesetze gesorgt haben.

Denn genau das ist geschehen: „Wir wollten dieser Praxis entgegenwirken und haben gemeinsam mit dem Nachhaltigkeits- und Infrastrukturministerium eine Gesetzesänderung eingeleitet“, erklärt André Schaack, Chefkommissar bei der „Direction des Opérations et de la Prévention“ der Polizei ...