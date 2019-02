Eine Frau soll versucht haben, ihren Freund während eines Prozesses zu decken. Nun ist sie selbst angeklagt

Falschaussage vor Gericht: Lügen haben kurze Beine

Maximilian RICHARD Eine 36-Jährige soll versucht haben, ihren Freund durch eine Lüge während eines Gerichtprozesses zu entlasten. Sie muss sich nun wegen Falschaussage vor Gericht verantworten.

Ein Mann fährt im August 2017 mit seinem Auto zu einem Geldautomaten, um Bargeld abzuheben. Eigentlich nichts Außergewöhnliches, doch die Sache hat einen Haken: Der Mann hat keinen Führerschein. Das Ganze fliegt auf, der Mann muss sich daraufhin vor Gericht verantworten. Hier könnte die Geschichte zu Ende sein, ist sie aber nicht. Denn während der Verhandlung wird auch die Freundin des Mannes, Jessica B., als Zeugin geladen.

Dort sagt die heute 36-Jährige überraschend aus, dass sie am Steuer des Wagens gesessen habe. Ihre Aussagen gegenüber der Polizei hatten kurz nach dem Vorfall noch anders geklungen. Dennoch behauptet Jessica B. sich vor dem Richter vehement auf ihre Version der Dinge.

Verhandlung wird ausgesetzt

Die Ermittlungen zeichnen allerdings ein anderes Bild. Jessica B. soll nämlich zum Zeitpunkt der Autofahrt bei sich zu Hause ein Telefongespräch geführt haben, soll demnach nicht die Fahrerin des Autos gewesen sein. Am Ende wird der Prozess gegen den Mann ausgesetzt und Ermittlungen gegen die Frau wegen Falschaussage aufgenommen. Eine Straftat, die in diesem Fall mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden kann.

Vor dem Untersuchungsrichter gibt sie alles zu, gibt an, dass ihr Freund sie damals unter Druck gesetzt habe. Anklage wird erhoben, gestern musste Jessica B. sich dann wegen der Vorwürfe vor Gericht verantworten. Allerdings erschien die Angeklagte nicht, ließ sich auch nicht von einem Anwalt vertreten. Die Verhandlung musste demnach par défaut, sprich in Abwesenheit der Beschuldigten geführt werden. Dies hatte demnach eine einseitige Prozessführung zur Folge.

Mildernde Umstände

So ergriff gestern nur der Vertreter der Staatsanwaltschaft das Wort. Er gab an, dass der Tatbestand klar erfüllt sei. Allerdings habe Jessica B. in einem starken Abhängigkeitsverhältnis zu ihrem Freund gestanden, beide hätten zudem ein gemeinsames Kind. Ferner sei es nicht zwingend notwendig gewesen, dass die Frau damals als Zeugin aussagte. Demnach könnten Jessica B. mildernde Umstände angerechnet werden.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft forderte drei Monate Haft. Da die Verhandlung in Abwesenheit der Angeklagten geführt wurde, besteht im Fall eines Schuldspruchs nicht die Möglichkeit, dass die Haftstrafe auf Bewährung ausgesetzt wird.

Das Urteil ergeht am 7. März.