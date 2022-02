Eine tote Wildgans ist an H5N1 verendet. Halter von Geflügelwerden an temporäre Vorschriften erinnert.

Aufruf zu Vorsichtsmaßnahmen

Vogelgrippe-Fall in Alscheid

In Alscheid (Kiischpelt) wurde eine tote Wildgans aufgefunden - nach einer Untersuchung des Kadavers bestätigte sich der Verdacht, dass das Tier an der Vogelgrippe H5N1 verendet ist.





Zwei Fälle von Vogelgrippe Das Landwirtschaftsministerium hat zum Schutz von Geflügel einige Maßnahmen ergriffen.

Um ein Ausbreiten der Seuche auf Geflügelzuchten und Hühnerfarmen zu verhindern, hatte das Veterinäramt bereits Ende 2021 einige Maßnahmen angeordnet, nachdem in Remich und Wintringen am 29. November zwei Fälle von Vogelgrippe verzeichnet wurden. Diese werden den Haltern von Geflügeln nunmehr durch das Landwirtschaftsministerium in Erinnerung gerufen. Die Vorschriften gelten im ganzen Land.

Die Vorschriften im Überblick

Futtertröge und Tränken sind so anzuordnen, dass Wildgeflügel keinen Zugang dazu hat.

Geflügel muss in geschlossenen Stallungen gehalten werden.

Freiluftgehege sind mit Netzen zu schützen. So soll ein direkter Kontakt mit Wildgeflügel vermieden werden.

Geflügelausstellungen sind verboten.

Ungewöhnliche Sterbefälle sind einem Veterinär zu melden.

Tote Wildvögel (Schwäne, Gänse oder Enten) sollen keinesfalls angefasst werden. Vielmehr sollte man den Fund bei der Veterinärverwaltung unter info@asv.etat.lu oder per Telefon (+352) 247-82539 melden.

