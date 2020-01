Fall Ana Lopes: Ermittlungen abgeschlossen

Vor drei Jahren wurde im französischen Grenzgebiet die Leiche einer 25-jährigen Frau gefunden. Die Ermittlungen sind abgeschlossen. Die Entscheidung über einen Prozess steht noch aus.

(SH) - Als am 16. Januar 2017 – also exakt vor drei Jahren – im französischen Grenzgebiet eine verkohlte Leiche in einem ausgebrannten Wagen gefunden wird, führt die Spur schnell nach Luxemburg. Denn das Fahrzeug ist im Großherzogtum zugelassen – auf Ana Lopes, eine 25-jährige Einwohnerin aus Bonneweg.

Genau diese junge Frau war bereits Stunden vor dem Fund von Familie und Bekannten bei der Polizei und in sozialen Netzen als vermisst gemeldet worden ...