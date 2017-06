(miz) - Das Feuerwerk in der Hauptstadt gehört einfach zum Nationalfeiertag dazu. Dieses Jahr konnte es wieder - so, wie es Tradition ist - vom Pont Adolphe abgeschossen werden.



Für die musikalische Begleitung sorgte die Militärmusik. Sie spielte live vom Place de la Constitution. Sie spielte unter anderem Passagen aus Edward Elgars "Enigma Variations", Maurice Ravels "Boléro" - und natürlich die Nationalhymne.



Ein Lichtermeer zieht durch die Straßen



Vor dem bunten Feuerwerk zog der traditionelle "Fakelzuch" durch die Stadt. Für die Fackelträger ging es um 21.30 Uhr am "Roude Pëtz" in der Grand Rue los. Von hier aus zogen sie an der Kathedrale vorbei, in Richtung Avenue de la Gare bzw. Boulevard d'Avranches.







