(dho) - In der Nacht auf Donnerstag wurden in Warken, in Ettelbrück und in Perlé drei Fahrzeuge gestohlen. Dabei handelt es sich um:



Einen grauen BMW X5 mit dem luxemburgischen Kennzeichen HX8749

Einen grauen Landcruiser mit dem luxemburgischen Kennzeichen CX7920



Einen schwarzen Porsche Macan S Diesel mit dem luxemburgischen Kennzeichen PU7923

Zeugen sind gebeten sich bei der Polizei aus Diekirch unter der Nummer 4997-8800 zu melden.



Vorsicht mit dem Keyless-System



Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang auch daran, "dass die Keyless-Systeme von Fahrzeugen nicht absolut sicher sind. Es ist den Fahrzeug-Dieben mit speziellen Geräten möglich, das Funksignal des Fahrzeugschlüssels abzufangen und es an das Fahrzeug weiterzuleiten, ohne im Besitz des Schlüssels zu sein."

Fahrzeugschlüssel mit Keyless-System sollen aus diesem Grund möglichst nicht im Eingangsbereich des Hauses aufbewahrt werden, damit das Signal nicht von unbefugten Personen abgefangen, oder zum Fahrzeug weitergeleitet werden kann.