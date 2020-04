Bei einem Unfall auf der Autobahn A6 ist am Dienstagmorgen ein Fahrer eines Lieferwagens schwer verletzt worden. Unmittelbar davor hatte ein Auto auf der Gegenfahrbahn Feuer gefangen.

Fahrzeugbrand und Unfall auf der A6 - ein Schwerverletzter

(jt) - Auf der Autobahn A6 ist es am Dienstagmorgen zu einem gefährlichen Zwischenfall in Zusammenhang mit einem brennenden Fahrzeug gekommen. Eine Person wurde dabei schwer verletzt.

Kurz nach 7 Uhr fing auf Höhe der Aire de Capellen in Richtung Luxemburg ein Auto Feuer. Ein Lastwagenfahrer, der in Richtung Arlon unterwegs war und das qualmende Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn bemerkt hatte, stoppte daraufhin auf der Pannenspur. Laut Polizei wollte er dem Fahrer des brennenden Autos Hilfe leisten. Kurz darauf stieß jedoch ein Lieferwagen mit voller Wucht mit dem abgestellten Lastwagen zusammen und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer des Lieferwagens wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Er trug laut Polizei schwere Verletzungen davon.

Autobahn in beiden Richtungen gesperrt

Der Fahrer des Lastwagens wurde laut ersten Informationen nicht schlimmer verletzt. Auch der Fahrer des brennenden Autos auf der Fahrbahn in Richtung Luxemburg hatte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Die Feuerwehren aus Mamer und Kahler brachten das Feuer rasch unter der Kontrolle. Während der Dauer der Aufräumarbeiten musste die A6 in beiden Richtungen gesperrt werden.

