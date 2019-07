Am Montagvormittag ist auf der Autobahn A4 bei Steinbrücken ein Auto ausgebrannt. Der Fahrer blieb unverletzt.

Fahrzeugbrand auf der Autobahn A4

Foto: Centre d'Incendie et de Secours Monnerech Reckeng/Mess

Auf der Escher Autobahn A4 ist am Montagvormittag ein Auto in Brand geraten. Als die Helfer der Feuerwehr Monnerich vor Ort eintraf, stand das Auto auf der Pannenspur vor der Ausfahrt Steinbrücken bereits in Vollbrand.



Die Autobahn musste während der Löscharbeiten ab zirka 11.20 Uhr in Richtung Esch während einer knappen Stunde gesperrt werden.



Verletzt wurde niemand, wie 112 Info berichtet.