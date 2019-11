Eine böse Überraschung erlebte am Morgen ein Fahrer auf der Escher Autobahn.

Fahrzeug auf der A4 ausgebrannt

(TJ) - Es war nach 8 Uhr am Mittwochmorgen, als ein Fahrer, der auf der A4 von Esch/Alzette aus in Richtung Stadt Luxemburg unterwegs war bemerkte, dass sein Fahrzeug Feuer gefangen hatte. Er steuerte den Wagen geistesgegenwärtig in die Ausfahrt Steinbrücken, wodurch er einen größeren Stau auf der um diese Zeit vielbefahrenen Autobahn verhinderte. Zudem erleichterte dies die Löscharbeiten.

Foto: Gerry Huberty

Der Motorraum des Fahrzeugs stand beim Eintreffen der Feuerwehr aus Esch/Alzette lichterloh in Flammen. Die Brandspezialisten hatten den Brand dennoch schnell unter Kontrolle. Ein Totalschaden am Auto konnte allerdings nicht verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt.

Foto: Gerry Huberty