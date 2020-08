Die staatliche Verkehrskommission kam zu dem Ergebnis, dass die Sicherheit der Motorradfahrer dabei nicht gewährt sei. Auch in anderen Ländern ist dies verboten.

Fahrt durch die Mitte bleibt tabu

Diana HOFFMANN Die staatliche Verkehrskommission kam zu dem Ergebnis, dass die Sicherheit der Motorradfahrer dabei nicht gewährt sei. Auch in anderen Ländern ist dies verboten.

Auch in Zukunft wird es Motorradfahrern in Luxemburg nicht erlaubt sein, bei Stau oder sehr zäh fließendem Verkehr durch die Mitte zu fahren. Dies hat die Arbeitsgruppe der staatlichen Verkehrskommission nach einer Analyse entschieden.

Wie aus der Antwort einer parlamentarischen Frage des CSV-Abgeordneten Marc Spautz hervorgeht, sei dies aus Sicherheitsgründen entschieden worden. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass in Luxemburg viel Transitverkehr herrscht, mit Fahrern aus unterschiedlichen Ländern, welche die diesbezügliche Reglementierung dann möglicherweise nicht kennen.

Länder handhaben die Frage unterschiedlich

Biken geht auch leise Motorradfahren liegt voll im Trend. Doch vielen geht der unnötige Dauerlärm in vielbefahrenen Regionen auf die Nerven.

Um zu ihrem Entschluss zu kommen, hat die Arbeitsgruppe sich die diesbezüglichen Regelungen in den Nachbarländern angesehen. Die Fahrt mit dem Motorrad durch die Mitte zweier Fahrzeugkolonnen ist nur in Belgien erlaubt. Dies unter der Voraussetzung, dass der Geschwindigkeitsunterschied zwischen dem Motorrad und den Fahrzeugen nicht größer als 20 km/h ist. Außerdem dürfen 50 km/h nicht vom Motorradfahrer überschritten werden.

In Frankreich ist das Fahren durch die Mitte lediglich in einigen Bezirken erlaubt. Jedoch auch nur bis zu einer Maximalgeschwindigkeit von 50 km/h. In Deutschland ist ein solches Vorgehen strikt verboten.

In seiner Antwort weist Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) auch darauf hin, dass die Polizei Geschwindigkeitsübertretungen, die in der Mitte von zwei Fahrzeugkolonnen begangen werden, nur schwer kontrollieren kann.

Der Abgeordnete Marc Spautz wollte sich zudem über Übungsgelände für Motorrad-Fahranfänger informieren. Die Société nationale de circulation automobile (SNCA) stellt den Fahrschulen zwei solcher zur Verfügung. Eines in Findel und eines in Ingeldorf. Außerdem wird gerade untersucht, wo im Süden ein solches Feld möglich wäre. Zurzeit wird ein Grundstück hinter dem aktuellen SNCA-Gebäude in Esch/Alzette in Betracht gezogen.

Nutzung der Rettungsgasse

In einer anderen parlamentarischen Frage möchte Max Hahn (DP) wissen, ob denn nicht die Rettungsgasse, im Fall von Stau, von Motorradfahrern genutzt werden kann. Schließlich gebe es Studien, die zeigen würden, dass dadurch weniger Auffahrunfälle durch Motorradfahrer verursacht würden. Der Minister meint dazu, dass man generell sagen kann, dass dies in den Nachbarländern verboten ist. So soll es auch in Luxemburg bleiben. Die Rettungsgasse wird Rettungsfahrzeugen vorbehalten bleiben.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.