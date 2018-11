Das Centre de formation des conducteurs in Colmar-Berg stößt an seine Grenzen. Mit dem Bau neuer Pisten will man der steigenden Nachfrage gerecht werden.

Fahrsicherheitszentrum wird ausgebaut

Die eigenen Grenzen kennenlernen: Das sollen die Kursteilnehmer im Centre de formation des conducteurs in Colmar-Berg. Die Fortbildungsstätte stößt allerdings nun selbst an ihre Grenzen – es fehlen Übungsstrecken. Dies soll sich nun ändern.

(fwa) - In Colmar-Berg lernen junge Verkehrsteilnehmer ihr Fahrzeug erst richtig kennen. Denn im Centre de formation des conducteurs (CFC) müssen frisch gebackene Autofahrer seit mehr als 20 Jahren ein obligatorisches Fahrtraining absolvieren.

Im Laufe der Zeit wurde das Angebot ausgeweitet. Neben privaten Auto- und Motorradfahrern nehmen auch Berufsfahrer an den Kursen teil. Mehr als 120 000 Autofahrer und knapp 13 000 Motorradfahrer haben seit der Gründung des Zentrums an den Fortbildungen teilgenommen.

Die Bauarbeiten haben bereits begonnen. Foto: Guy Jallay

Das CFC stößt allerdings an seine Grenzen: Um der stetig wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, wird das Gelände in Colmar-Berg nun ausgebaut. Nach Abschluss der Bauarbeiten sollen im CFC bis zu 60 Fahrer pro Tag ausgebildet werden können.



Zusätzliche Übungsstrecken



Auf rund 3,5 Hektar entstehen zwei zusätzliche Pisten, wovon eine exklusiv für Motorräder reserviert ist und mit möglichst realitätsnahen Bedingungen aufwartet. Die andere ist für Autos ausgelegt und wird einen haftungsverringerten Straßenbelag erhalten. Eine Bewässerung mit Regenwasser aus einem geschlossenen Kreislauf ist ebenfalls vorgesehen.



Sassenheim: Der Fahrübungsplatz für Brummis Hier lernen Berufskraftfahrer ihre Grenzen und die ihrer Maschinen kennen. In Sassenheim gibt es seit kurzem eine neue Übungsstrecke.

Auf einer 110 Meter langen, leicht abschüssigen Strecke werden Wasserhindernisse angehenden Fahrern die Tücken im Umgang mit ihrem Fahrzeug lehren. Doch auch solche, die durch Punkteabzug ihren Führerschein gefährdet haben oder ihn wiedererlangen wollen, bekommen hier die Grenzen ihres Könnens aufgezeigt. In der sich anschließenden Kurve soll ein etwaiges Fehlverhalten des Fahrers schonungslos aufgedeckt werden.



Der Schwerpunkt der Ausbildung liegt aber weniger auf der Beherrschung des Fahrzeugs in schwierigen Situationen, sondern vor allem auf der Vermittlung einer verantwortungsvollen Fahrweise. Das Fernziel Vision zero – sprich weder Tote noch Schwerverletzte durch Verkehrsunfälle – ist nach wie vor das Motto des Fahrsicherheitszentrums.



Das Projekt ist auf einen Kostenpunkt von rund drei Millionen Euro veranschlagt und soll im Herbst 2019 fertiggestellt sein.