Fahrradverbot für Escher Fußgängerzone gestimmt

Nicolas ANEN Tagsüber, das heißt zwischen 8 und 20 Uhr, dürfen in Zukunft keine Radfahrer mehr durch die Rue de l'Alzette. Pop-up-Radstrecken wird es in Esch nicht geben.

Die Entscheidung, das Radfahren in der Escher Fußgängerzone tagsüber zu verbieten, wurde am Freitag vom Escher Gemeinderat gestimmt. Dieses Verbot gilt in Zukunft zwischen 8 und 20 Uhr. Bürgermeister Georges Mischo (CSV) präzisierte, dass Kleinkinder davon nicht betroffen sind. Und dass Leute, die mit dem Rad einkaufen fahren, ihr Rad weiterhin an der Hand durch die Rue de l'Alzette führen dürfen.

LSAP: Das geht zu weit

Kritisiert wurde diese Maßnahme von der LSAP und von Déi Lénk. Das gehe ihm „zu weit“, so Stéphane Biwer (LSAP). Es stimme, dass manche Radfahrer „komisch“ fahren würden. Aber es sei nicht so, dass man sich als Fußgänger ständig in Gefahr befinde. Außerdem sei die alternative Strecke, die durch die Rue du Canal führt, keine gute Lösung.

Rat Laurent Biltgen (Déi Lénk) sprach von einer kollektiven Strafe, die vor allem die treffen würde, die sich bisher an die Regeln hielten.

„Eine Fußgängerzone ist für Fußgänger“

Das Fahrradverbot wird von 14 bis 18 Uhr auf 8 bis 20 Uhr erweitert. Foto: Nicolas Anen

„Eine Fußgängerzone ist für Fußgänger“, blieb Bürgermeister Georges Mischo (CSV) in der Sache hart.

Dort solle man in Ruhe flanieren können, stimmte ihm Rat Dan Codello zu (unabhängig). Es habe viele Situationen gegeben, die er teils miterlebt habe, die aber nicht mehr zumutbar seien, so Mischo noch.

Weshalb man jetzt tätig geworden sei. Das Verbot wurde mit den Stimmen der CSV-Déi Gréng-DP-Mehrheit und von Rat Dan Codello angenommen.





Autonomes Fahrzeug kommt 2021

In seiner Budgetrede hatte Mischo angekündigt, dass ein autonomes Fahrzeug in der Rue de l'Alzette verkehren solle. Dieses in Verbindung mit dem Fahrradverbot zu stellen, wertete er als polemisch. Dieses Fahrzeug werde im Schritttempo in einer festen Bahn verkehren. Es wird durch die gesamte Straße fahren und an Haltestellen stehen bleiben. Das Projekt sei jenem, das bereits in Pfaffenthal in Luxemburg-Stadt umgesetzt wurde, ähnlich. Mitte 2021 soll die Testphase beginnen.

Keine Pop-up-Radstrecken

Zuvor hatte Mischo erklärt, dass sich das Escher Straßennetz nicht für Pop-up-Radstrecken eigne. Dies sei in Großstädten möglich, wo auf eine von vielen Fahrbahnen in Pandemiezeiten verzichtet werden könne. In Esch seien die meisten Straßen aber zweispurig und die Boulevards aus unterschiedlichen Gründen nicht passend.

