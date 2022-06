Rote Ampeln und Handyverbot gelten auch für die sanfte Mobilität. Wer einen Führerschein besitzt, sollte sich in Acht nehmen.

Verkehrswesen

Fahrradfahrer nicht vor Führerschein-Punkten gefeit

Teddy JAANS

Gilt es einerseits, Fahrradfahrern und der sanften Mobilität ein sicheres Umfeld zu schaffen, so müssen diese sich genauso an die geltenden Regeln halten, wie der motorisierte Verkehr. Diese Erfahrung mussten in den vergangenen Monaten 47 Fahrradfahrer machen. Die Polizei verwarnte sie wegen diverser Verstöße gegen den „Code de la Route“.

In 23 Fällen mussten sie 145 Euro wegen des Nichtbeachtens einer roten Ampel berappen. Dazu kommen - was vielen möglicherweise nicht bewusst war - zwei Punkte auf ihrem Führerscheinkonto. Den gleichen Tarif mussten acht „Velocyclisten“ bezahlen, weil sie sich am Lenker nicht an das Handyverbot gehalten hatten. Auch wer mit dem Fahrrad ein Stoppschild überfährt, Fußgängern an einem Überweg den Vortritt nicht gewährt oder sich nicht um ein allgemeines Fahrverbot schert, wird mit Punkten und 145 Euro bestraft - vier Fahrradfahrer mussten die Erfahrung machen.

Punkte in Gefahr

Wohl ist zum Lenken eines Fahrrades kein Führerschein nötig, wer aber auf einem Zweirad durch gefährliches Verhalten die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich zieht, sollte sich bewusst sein, dass dieses zum Entzug der Fahrerlaubnis führen kann.

Auch wer unter Alkoholeinfluss Fahrrad fährt, unterliegt den gleichen Auflagen, wie Autofahrer. In diesem Fall empfiehlt es sich, das Fahrrad zu schieben.

Auch wer unter Alkoholeinfluss Fahrrad fährt, unterliegt den gleichen Auflagen, wie Autofahrer. In diesem Fall empfiehlt es sich, das Fahrrad zu schieben.

Die Polizei achtet auch auf die korrekte Sicherheitsausstattung (Klingel, Beleuchtung, Reflektoren usw.) der Fahrräder, Verstöße dieser Art wurden im vergangenen Halbjahr in zwölf Fällen mit 74 Euro Buße geahndet.

Thema Sicherheitsabstand

Aus der Antwort von Polizeiminister Henri Kox auf eine diesbezügliche parlamentarische Frage des Abgeordneten Sven Clement geht auch hervor, dass im selben Zeitraum kein Autofahrer bestraft wurde, weil er beim Überholen eines Radfahrers den Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten hatte. Ob die Autofahrer sich in allen Fällen an diesen Abstand hielten oder ob der Polizei die technischen Mittel zum Überprüfen fehlen, ist nicht überliefert.

Am Samstag organisiert die Vereinigung ProVelo in der Hauptstadt die „Vëlosmanif 2022“, um die Schaffung von sicherem Raum für die sanfte Mobilität einzufordern.

