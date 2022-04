Rund 60 Personen nahmen am Samstag an einer Fahrraddemonstration teil. Sie setzten sich für eine Verbesserung der Fahrradinfrastrukturen ein.

Lokales 18

Vélorution

Fahrradfahrer demonstrieren in Esch/Alzette

Rund 60 Personen nahmen am Samstag an einer Fahrraddemonstration teil. Sie setzten sich für eine Verbesserung der Fahrradinfrastrukturen ein.

(m.r.) - In Esch/Alzette haben sich am Samstag rund 60 Fahrradfahrer zusammengefunden, um ihren Platz im öffentlichen Raum einzufordern. Die Teilnehmer der siebten „Vélorution“ fuhren gegen 15 Uhr vom Bâtiment 4 in der Rue de Luxembourg in Richtung Bahnhof. Die Route führte bis hin zum Stalingrad-Platz. Von dort ging es dann wieder zurück zum Startpunkt am Bâtiment 4.

18 Foto: Claude Piscitelli

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli

Die Demonstranten traten für sichere Strukturen, in denen Familien gefahrlos mit dem Drahtesel verkehren können, und zusätzliche Fahrradparkplätze in der Südgemeinde ein. Weiterhin forderten sie von der Gemeindeverwaltung, dass die Escher Alzettestraße wieder für Radfahrer ganz täglich zugänglich sei. Die seit Ende 2020 geltende Alternativroute sei chaotisch und gefährlich.

Wo das Fahrrad nicht mehr überholt werden darf Die Hauptstadt hat am Dienstag sieben neue Fahrradstraßen eingeführt. Zudem gibt es auch an sechs Verkehrsampeln mehr Freiheiten für Zweiräder.

Zudem traten die Demonstranten für die Einführung von Fahrradstraßen ein. In diesen gilt nicht nur eine Maximalgeschwindigkeit von 30 km/h. Radfahrer haben Vorrang und dürfen nicht von Autos überholt werden. Unter anderem in Luxemburg-Stadt gibt es bereits solche Fahrradstraßen, in Esch hingegen noch keine.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.