Unter dem Motto „Reclaim the Streets“ versammelten sich am Samstag in der Hauptstadt zahlreiche Radfahrer. Sie verlangen ein umfassendes Fahrradkonzept.

Lokales 1

Fahrradaktivisten fordern mehr Sicherheit auf den Straßen

Thomas KLEIN

Bei strahlendem Sonnenschein zog die Aktion „Reclaim the Streets“ am Samstag zahlreiche Fahrradfahrer an. Mit einer Fahrradtour durch die Hauptstadt wollten die Teilnehmer darauf hinweisen, dass Radfahrer in der Verkehrsplanung immer noch gegenüber dem Autoverkehr benachteiligt werden.

Die Aktivisten radelten von der der Rue Notre Dame über 14 Kilometer durch das Stadtzentrum, Limpertsberg, Rollingergrund, Belair und Merl zur Gëlle Fra.





Es fehle in Luxemburg an einem konsequenten Fahrradkonzept, kritisieren die Organisatoren der Aktion und fordern einen Ausbau der Radwege. Projekte, die in diese Richtung gehen, seien zwar vorhanden, würden aber zu halbherzig und zu langsam umgesetzt.







