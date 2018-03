Filmreif war die Szene, die sich nach Mitternacht in Schifflingen zutrug, nachdem eine Polizeistreife einen Unfall nur um Haaresbreite hatte verhindern können.

Fahrerin rammt Polizeiwagen

Teddy Jaans

Gegen 0.40 Uhr staunten die Polizeibeamte nicht schlecht, als ihnen in der Rue d'Esch in Schifflingen ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit auf der falschen Spur entgegen kam. Der Fahrer des Polizeiwagens wich geistesgegenwärtig auf den Bürgersteig aus und verhinderte so eine Frontalkollision.



Die Polizisten wendeten und nahmen die Verfolgung auf. In der Rue de Schifflange wurde der flüchtige Wagen plötzlich abgebremst und blieb mitten auf der Fahrbahn stehen. Die Polizisten fuhren am Fahrzeug vorbei und stellten ihren Dienstwagen einige Meter weiter ab. Trotz klarer Haltezeichen mit Leuchtkellen fuhr die flüchtige Fahrerin wieder los und rammte das Polizeiauto. Daraufhin überwältigten die Beamte die Dame.

Auf der Dienststelle wurde leichter Alkoholeinfluss festgestellt, ein Drogentest verlief negativ. Dass die technische Kontrolle ihres Wagens seit mehreren Wochen abgelaufen war, stellt die berühmte Kirsche auf der Torte dar.