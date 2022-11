Eine Frau, die am Montag mit ihrem Wagen gegen zwei Bäume prallte, starb im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen.

Unfall mit Todesfolge

Fahrerin nach Unfall bei Contern gestorben

Eine Frau, die am Montag mit ihrem Wagen gegen zwei Bäume prallte, starb im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen.

(TJ) - Am Montag hatte eine Autofahrerin kurz nach 14 Uhr auf dem CR226 zwischen Itzig und Contern die Gewalt über ihr Fahrzeug verloren, das in der Folge einen Baum streifte und gegen einen weiteren Baum prallte. Dabei wurde die Unglückliche sehr schwer verletzt.

Sie wurde nach einer Erstversorgung durch die Rettungskräfte an Ort und Stelle ins Krankenhaus gebracht. Ihre Blessuren waren aber so schwer, dass sie im Spital verstarb, wie die Polizei am Dienstag mitteilt.

Verkehrsinfos auf unserer Service-Seite.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.