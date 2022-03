In zwei Fällen musste die Polizei uneinsichtige Bürger zurechtweisen. Bei beiden Zwischenfällen war Alkohol im Spiel.

Aus dem Polizeibericht

Fahrerflucht und ein Randalierer in einem Bus

(TJ) - Kurz vor 7 Uhr wurde auf der Autobahn A6 in Höhe des Cessinger Kreuzes ein Auffahrunfall gemeldet. Der Unfallfahrer hatte sich nach der Karambolage aus dem Staub gemacht. Wenig später konnte er von einer Polizeistreife gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass er zu tief ins Glas geschaut hatte. Die Beamten nahmen das Geschehen zu Protokoll, womit der Zwischenfall ein gerichtliches Nachspiel bekommen wird.

Betrunkener Randalierer

Am Samstagmittag randalierte ein Mann in einem Bus in der Hauptstadt. Er weigerte sich eine Maske zu tragen und beleidigte den Fahrer und mehrere Fahrgäste. Polizisten nahmen ihn an einer Bushaltestelle in Empfang. Sie stellten fest, dass er stark alkoholisiert war, woraufhin sie zu seinem eigenen und zum Schutz anderer Personen beschlossen, ihn in einer Ausnüchterungszelle unterzubringen. Auch in diesem Fall wurde Protokoll erstellt.

