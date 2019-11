Fahrer und Beifahrerin müssen nach Verfolgungsjagd in U-Haft

Nach ihrer spektakulären Flucht vor der Polizei am Dienstag müssen der Fahrer und die Beifahrerin in Untersuchungshaft. Der Mann muss bis auf Weiteres aber noch im Krankenhaus bleiben.

Maximilian RICHARD

Nach der Verfolgungsjagd in der Nacht zum Mittwoch werden der Fahrer und die Beifahrerin des Wagens auf Anordnung des Untersuchungsrichters in U-Haft untergebracht. Dies teilt eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft auf LW-Nachfrage mit. Der Fahrer muss allerdings bis auf Weiteres noch im Krankenhaus bleiben. Er war während der Verfolgungsjagd von einem Polizisten ins Bein geschossen worden und befindet sich seitdem in stationärer Behandlung.



Die Staatsanwaltschaft hatte am Mittwoch beantragt, dass gegen den Mann und die Frau wegen versuchter Tötung, Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsanwaltschaft ermittelt werden soll. Der Mann hatte bei seiner Flucht am Dienstag unter anderem einen Polizeibeamten angefahren und leicht verletzt. Ob und in welchem Umfang der Untersuchungsrichter diesem Antrag stattgegeben hat, ist bislang nicht bekannt.



Beweggründe nicht bekannt



Die Hintergründe der Flucht sind bislang unklar. Der Fahrer hatte am Dienstag gegen 21 Uhr mit seinem weißen Mercedes in der Route d'Esch eine rote Ampel überfahren. Als eine Polizeistreife ihn stoppen wollte, drückte er auf das Gaspedal und raste Richtung Oberstadt.

Dort wendete das Fahrzeug und raste weiter in Richtung der Hauptstadtviertel Merl-Belair, überfuhr mehrere rote Ampeln und ignorierte sämtliche Polizeisperren.



Schließlich bog der Mann in Hollerich in die Rue Bouillon ein. In falscher Fahrtrichtung raste das Fahrzeug auf die Autobahn A 4.

Die Strecke wurde schnellstmöglich gesperrt. Polizeibeamte bezogen in der Höhe von Steinbrücken Stellung, versperrten den Weg.

Der Fahrer fuhr auf die Sperre zu, versuchte, das Auto zu wenden. Er rammte einen Polizeiwagen, fuhr einen Polizeibeamten an, verletzte ihn leicht. Dann fielen Schüsse. Einer der Beamte hatte seine Waffe auf das Fahrzeug gerichtet. Dabei wurde der Mann ins Bein getroffen. Die Beifahrerin blieb unverletzt.

Er setzte die Flucht noch fort - wurde allerdings wenig später von zwei Polizeiwagen ausgebremst. Die beiden Fahrzeuginsassen - ein Mann und eine Frau - wurden verhaftet.